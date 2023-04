Valanga su guide alpine in val di Rhemes (Aosta), 3 dispersi

È ancora allarme valanga: questo pomeriggio sono scattati i soccorsi dopo che una slavina si è staccata nei pressi di Punta Goletta in Val di Rhemes (Aosta), nella zona della Tsanteleina.

Il carico di neve ha travolto una cordata del corso guide alpine, e al momento risultano un ferito e tre dispersi.

L'allarme

La richiesta d'aiuto è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, quando la cordata è stata travolta dalla valanga. A richiedere l'intervento dei soccorsi è stato il responsabile della spedizione, una guida alpina valdostana, che è riuscito a scendere a valle ed a chiedere aiuto.

Si tratta dell'istruttore 49enne Matteo Giglio, residente in Valle d'Aosta, ora in cura presso il pronto soccorso dell'ospedale locale, dove i medici stanno effettuando degli accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono apparse gravi.

A intervenire sono stati sia i soccorsi italiani che quelli francesi, ma le condizioni meteo stanno purtroppo rendendo difficoltose le operazioni di salvataggio. Le fitte nubi e le nevicate ad alta quota stanno di fatto impedendo all'elicottero di raggiungere il posto. I soccorritori, dunque, hanno deciso di raggiungere la zona a piedi, arrivando fino al rifugio Benevolo, che si trova a 2.300 metri di quota.

I dispersi

La valanga, secondo quanto si apprende, ha colpito intorno alle ore 14. A restare travolti sono stati gli allievi di Matteo Giglio, tutti ragazzi molto giovani.

Gli uomini del Soccorso Alpino valdostano e del Soccorso alpino della Guardia di finanza stanno facendo il possibile per raggiungere i ragazzi, ma il meteo sta rallentando parecchio le operazioni di salvataggio. I tre allievi, tutti iscritti al corso per diventare guida alpina, sono stati travolti dalla neve e risultano al momento dispersi. Le speranze di ritrovarli ancora in vita diminuiscono di ora in ora.