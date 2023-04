A Pisa c'è fermento, in vista delle elezioni amministrative che fra poco più di un mese (il 14 e il 15 maggio) chiameranno gli elettori ad esprimersi per rinnovare il consiglio comunale e a scegliere il sindaco. Ma la "febbre elettorale" avrebbe già lasciato in dote alcuni gesti che nulla hanno a che fare con la democrazia: qualcuno ha vandalizzato la sede del comitato elettorale di Fratelli d'Italia, strappando i simboli del partito e i manifesti attaccati alla vetrata d'ingresso. A rendere noto l'accaduto, concretizzatosi nelle scorse ore, sono stati i vertici della sezione pisana di FdI, in una nota pubblicata sui social network. "In Toscana c’è ancora qualcuno che pensa che certe forze politiche non abbiano il diritto di parola - la condanna del gesto, da parte della formazione di centrodestra - questi atti intimidatori non fanno altro che rafforzare le nostre idee".

La sede era stata peraltro inaugurata pochi giorni fa, con i vandali che avrebbero a quanto pare agito nelle ore notturne. La presa di posizione netta di Fratelli d'Italia non deve sorprendere: il capoluogo pisano era tradizionalmente una roccaforte "rossa" e la "storica" vittoria del centrodestra rappresentato dal sindaco uscente Michele Conti (che nel 2018 vinse al ballottaggio con il 52,3% dei consensi) continua evidentemente a non andare giù ad alcuni facinorosi simpatizzanti dell'estrema sinistra. Tanto più che il primo cittadino della Lega, ricandidatosi per un secondo mandato con il sostegno di Fratelli d'Italia e Forza Italia (oltre all'appoggio di due liste civiche) sembra partire con i favori del pronostico per quanto concerne l'imminente tornata elettorale, visto che i primi sondaggi condotti a livello locale darebbero la sua coalizione in vantaggio rispetto a quella di centrosinistra che sostiene il civico Paolo Martinelli.