Vandalizzati manifesti di Forza Italia. Il partito: "Non ci faremo intimidire"

Frasi offensive e diffamatorie apparse su alcuni manifesti elettorali di Forza Italia, a poche ore dall'apertura delle urne. Questo l'atto di vandalismo con chiari riferimenti politici compiuto da mano ignota nelle scorse ore, nell'hinterland provinciale di Frosinone. Una vicenda che arriva per la precisione da Amaseno, un paese di circa 4mila abitanti: a rendere noto l'accaduto sui propri account social è stato Gianluca Quadrini, presidente del gruppo Forza Italia presso la Provincia di Frosinone . E nel commentare quanto avvenuto a pochissimi giorni dal voto, l'esponente della sezione ciociara di FI non ha risparmiato una "stoccata" agli autori del gesto.

"È con profonda amarezza e indignazione che rifletto su un episodio di inaudita gravità accaduto nel comune di Amaseno. I manifesti del nostro partito, Forza Italia, sono stati barbaramente deturpati con scritte diffamatorie e offensive - la sua posizione, in una nota riportata dalla stampa locale - questi atti di vandalismo rappresentano non solo un attacco diretto al nostro partito, ma anche una grave violazione dei principi democratici e del rispetto reciproco che dovrebbero sempre guidare il confronto politico. È inaccettabile che in una società civile, basata sulla libertà di espressione e sulla tolleranza, si verifichino episodi così deplorevoli" . Quadrini ha segnalato in particolare un manifesto elettorale relativo alle elezioni europee che è stato vandalizzato nell'ambito di quello che sembra prefigurarsi come un blitz vandalico di chiara matrice politica. " Dalla Liguria alla Sicilia, un'associazione a delinquere", si legge sul foglio che qualcuno ha affisso sul manifesto elettorale.