"Non è stato un caso". Il giallo dietro la morte della 41enne investita dall'auto pirata a Varese

Potrebbe non essere stato un incidente quello che nella serata di sabato scorso, in provincia di Varese, ha portato alla morte della 41enne Giuseppina Caliandro. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto pirata avrebbe travolto la donna, che stava camminando in via Garibaldi, nel centro di Gemonio, senza lasciarle scampo. Fin da subito, però, la gente del posto avrebbe nutrito dei sospetti. Sospetti sui cui stanno indagando le forze dell'ordine.

Cosa è successo

Giuseppina Caliandro, da tutti conosciuta come "Giusi", è morta ieri, domenica 2 luglio, dopo un'agonia durata ore. La donna stava transitando in via Garibaldi, a poca distanza dalla sua abitazione, quando un'automobile in corsa l'ha presa in pieno. Chi si trovava alla guida della vettura non si è neppure fermato, facendo perdere le proprie tracce, mentre i testimoni che si sono ritrovati ad assistere alla scena hanno subito provveduto ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno stabilizzato la 41enne prima di trasferirla in codice rosso all'ospedale di Circolo. Giuseppina era ancora cosciente, in quel momento, ma nella notte fra sabato e domenica le sue condizioni sono drammaticamente peggiorate sino al tragico esito.

Gli agenti della polizia locale di Gemonio e i carabinieri di Varese si sono subito attivati per rintracciare il responsabile, acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando i racconti dei testimoni. Ci sono state subito delle voci che hanno parlato di gesto volontario, e non di incidente.

Il sospetto raccapricciante

C'è un testimone, in particolare, che ha raccontato di un litigio fra Giuseppina e la persona alla guida della vettura. Secondo quanto riportato stamani da Il Giorno, il testimone ha riferito ai carabinieri di aver visto la 41enne discutere, addirittura urlare con l'automobilista, un uomo. Quest'ultimo, stando alla versione fornita, sarebbe poi salito in macchina, avrebbe messo in moto e si sarebbe poi diretto verso Giuseppina, investendola e schiacciandola contro un muro. Poi la fuga, nel corso della quale avrebbe impattato contro un'altra auto.

Le indagini

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. A quanto pare sarebbe già stato identificato il tipo di vettura. I carabinieri hanno parte del numero di targa, oltre ad alcune immagini ottenute dalle videocamere. Potrebbero pertanto esserci presto degli sviluppi. Si ipotizza che Giuseppina sia stata addirittura gettata fuori dall'auto, prima di essere investita.