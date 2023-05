Varese, nonna vandala buca le ruote della macchina a chi parcheggia nel suo quartiere

A Varese un’anziana di settantasette anni è stata denunciata perché bucava le ruote delle macchine che venivano parcheggiate vicino casa sua. La donna, dopo le parole e i primi e minacciosi avvertimenti ad alcuni automobilisti che non si erano fatti intimorire dalla sua età è passata ai fatti, bucando con delle forbici le gomme di chi osava parcheggiare nella zona. Una sgradevole situazione per gli abitanti della via Maspero di Varese nel quartiere di Giubiano, non lontano dal cimitero comunale e dal famoso campo di rugby che ha portato diversi cittadini a denunciare gli episodi alle autorità competenti. Dopo non molto i carabinieri di Varese hanno fatto scattare le indagini. Gli agenti hanno sorpreso l’anziana donna con un paio di affilate forbici intenta a bucare le gomme di tutte le auto parcheggiate vicino la sua abitazione. La “nonna vandala” soprannominata così da alcuni abitanti del quartiere è stata prontamente bloccata dai carabinieri e portata in caserma.

Nel corso delle indagini delle forze dell’ordine è emerso che la settantasettenne aveva più volte intimato le future vittime di non lasciare le macchine in sosta. Dopo gli accertamenti in caserma per la donna è partita una denuncia alla Procura di Varese per diversi reati: danneggiamento aggravato e violenza privata. In questi giorni gli accertamenti da parte dei militari dell’arma dei carabinieri stanno continuando per verificare se ci siano altre vittime. Proprio per questo chi ha subito un danneggiamento riconducibile all’operato dell’anziana vandala è invitato a denunciarlo presso la caserma di via Saffi.