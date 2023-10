Investito dalla motrice di un treno: ricoverato con lesioni gravi un operaio

Si è tenuta ieri, domenica 8 ottobre, la 73esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, e proprio oggi arriva la notizia di un operaio rimasto gravemente ferito mentre si trovava al lavoro allo scalo merci della stazione ferroviaria di Gallarate, in provincia di Varese. Il 30enne è stato investito dalla motrice di un treno. Ancora un ferito, dunque, in ambito ferroviario. Una ferita che va a infierire su una lesione già aperta per il Paese, ancora sotto choc per quella che è stata denominata come strage di Brandizzo.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'incidente alla ferrovia di Gallarate si è verificato questa mattina, intorno alle ore 13.30. Ancora non sono noti tutti i dettagli della vicenda, ma stando a una prima ricostruzione, l'operaio stava lavorando nella zona dello scalo merci, più o meno all'altezza del quartiere Sciarè e via Olona.

Il 30enne è stato colpito dalla motrice di un treno, che stava procedendo a bassa velocità. Al momento dell'impatto, il giovane si trovava sui binari ed è stato preso in pieno, riportando lesioni gravi.

I soccorsi

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli agenti della Polfer, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, accorsi con un'automedica e un'ambulanza. Presenti anche i tecnici dell'Ats. Una volta stabilizzato, l'operaio è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, dove è entrato in codice rosso. I medici del nosocomio hanno riscontrato diversi traumi al torace, all'addome e a una gamba, giudicando il paziente in pericolo di vita. Secondo le ultime informazioni, la prognosi è riservata e il giovane resta grave.

Le indagini

Sta ora agli inquirenti fare luce sull'accaduto e ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Stando a una prima ricostruzione, il treno in movimento avrebbe compiuto una manovra errata, sfondando un muro e travolgendo il 30enne. Alcune fonti di Rfi, la società che gestisce la rete ferroviaria, hanno riferito a VareseNews che l'incidente sarebbe avvenuto in una zona di competenza della società Hupac. Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare. Sarà la polizia ferroviaria, infatti, a fare chiarezza al termine delle indagini.

La strage di Brandizzo

Mentre si prega per le condizioni del giovane operaio, i pensieri vanno alla tragedia di Brandizzo, avvenuta lo scorso 30 agosto. In quella tragica circostanza sono morte ben cinque persone, tutti operai che stavano lavorando alla manutenzione dei binari alla stazione di Brandizzo (Torino). Una vicenda controversa che continua a far molto discutere e pone l'attenzione sulla necessità di intervenire per garantire una maggiore sicurezza sul posto di lavoro.