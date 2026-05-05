Venezia, cade in acqua con gli amici all'alba: 20enne muore annegato

Un ragazzo di 20 anni, di origini polacche, è morto annegato questa mattina a Venezia dopo essere finito in acqua insieme ad altri due coetanei in un rio del sestiere di San Polo. I due amici sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il giovane non è più riemerso.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, in zona San Polo 2640, per un soccorso a persone in acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro e con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale, che hanno avviato le ricerche.

Il corpo del ventenne è stato individuato e recuperato intorno alle 7.

15 nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San Polo. Sul posto anche i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.