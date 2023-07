Turista si tuffa dal ponte a Venezia, sfiorato l'incidente con una gondola

Con l'arrivo dell'estate sono tornati il caldo e, purtroppo, anche i turisti cafoni. E se a Roma è già stato preso di mira il Colosseo, sfregiato dall'ennesimo visitatore che intedeva lasciare un segno del suo passaggio sulle antiche mura dell'Anfiteatro Flavio, a Venezia è ripartita "la moda" dei tuffi nel Canale. L'ultimo caso domenica scorsa, quando per poco non è stata presa in pieno una gondola.

L'episodio

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l'ultimo tuffo risale a domenica scorsa, quando un turista ha pensato di lanciarsi dal Ponte della Paglia, nel Rio di Palazzo. Il tuffo è stato fatto senza prendere minimamente in considerazione la presenza delle tante gondole che stavano transitando nel Canale. E proprio una gondola è stata quasi presa in pieno dal tuffatore, che nella sua caduta in acqua l'ha sfiorata di poco. Le conseguenze avrebbero potuto essere serie. È stato solo un caso fortuito che si sia evitato l'incidente.

" Abbiamo sentito la sciompa, poi abbiamo visto che un uomo si era buttato dal ponte sfiorando la gondola di un collega. Non aveva neppure guardato se passavano barche: ha preso la rincorsa e si è buttato ", raccontano sconvolti i gondolieri, come riportato da Il Messaggero. " È venuto subito su ed è scappato bagnato verso piazza San Marco con altri due che certamente lo avevano ripreso con il telefono ".

È molto probabile che l'impresa, tanto per cambiare, sia stata compiuta per essere registrata e postata sui social. Comprensibile la rabbia dei gondolieri, che ancora una volta si trovano a dover chiedere maggiori controlli, specie sui ponti e in periodi come questo. "Non è sufficiente che la sorveglianza sia in piazza perché ne succedono di tutti i colori ", spiegano. "Proprio una settimana fa, una famiglia a bordo di una gondola era stata sfiorata da una bottiglia di vino buttata dall'alto ".

Il racconto