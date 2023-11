"Venite, l'ho strangolata". L'audio choc alla polizia

Una lite familiare finita nel peggiore dei modi. Dovrebbe essere questo il motivo dell'omicidio di Patrizia Lombardi Vella, conosciuta da tutti come Rosa, una donna di 54 anni trovata senza vita nella propria abitazione a Capodrise, in provincia di Caserta. Accanto a lei il figlio 29enne che aveva allertato la polizia. "Venite a casa, ho strangolato mia madre" , le sue parole al telefono, rivolte all'operatore del 113. I poliziotti del commissariato di Marcianise sono arrivati in pochi minuti in via Santa Maria degli Angeli. Tra i due Comuni la distanza è minima, essendo praticamente confinanti.

La vicenda

Agghiacciante l'immagine che si è presentata davanti agli occhi degli agenti della polizia: la donna riversa a terra e il figlio, inerme, poco distante dal corpo della madre. Il 29enne è stato condotto in commissariato per essere interrogato dalle forze dell'ordine e dal pubblico ministero della procura di Santa Maria Capua Vetere. Al termine dell'interrogatorio l'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Dai primi accertamenti effettuati, sembra che la donna sia stata strangolata a mani nude; il figlio, è emerso, avrebbe problemi di droga e di carattere psichiatrico.

Il profilo dell'indagato e i precedenti

L'uomo accusato di aver ucciso la madre avrebbe avuto in passato frequenti scatti d'ira, a causa forse dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Già ad agosto scorso, è emerso dalle indagini, la donna, dopo che gli era stata incendiata l'auto, aveva indicato proprio il figlio, in sede di denuncia alla polizia di Stato, come il possibile autore del danneggiamento. Era molto pesante dunque l'atmosfera che si viveva nell'appartamento di via Santa Maria degli Angeli; la 54enne era separata e viveva con il giovane, assuntore di droga e in cura presso il centro di salute mentale dell'Asl di Caserta. Risulta molto verosimile che più volte tra i due fossero scoppiate liti per le pretese economiche avanzate verso la madre dal ragazzo, che voleva i soldi per le sostanze stupefacenti.

Il crollo davanti agli inquirenti