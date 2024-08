"Venite a messa, poi vi offro lo spritz". L'iniziativa di Fra Andrea scatena la bufera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni domenica, dalle 19:15, tutti alla parrocchia universitaria di Urbino: dopo la messa, apericena e spritz offerti per tutti. Per alcuni si tratta di una lodevole e sacrosanta iniziativa per favorire la partecipazione dei più giovani; per altri è un'idea ai limiti della blasfermia che non può essere in alcun modo tollerata. L'intento di Fra Andrea Ricatti è quello di far sì che quanti più ragazzi prendano parte alla celebrazione eucaristica, ma nel giro di poche ore è finito al centro di una bufera sui social da parte di chi lo ha a messo nel mirino per aver portato avanti una proposta del genere.

L'iniziativa è certamente singolare e infatti sul manifesto si sono registrate molteplici reazioni. L'obiettivo è ben scolpito: invitare i giovani a riunirsi alla messa della domenica per poi promuovere un momento di convivialità. Senza alcun dubbio la locandina è graficamente accattivante e presenta un titolo diretto con un'impronta giovanile, ma a far discutere è proprio il modo in cui l'evento è stato impostato dal punto di vista grafico: il calice liturgico messo al fianco del bicchiere con spritz e ghiaccio non è stato visto di buon occhio da molti utenti. E primeggia anche la scritta " 2xuno " dove la "O" è riempita dall'immagine di Cristo.

Sui social non sono tardati ad arrivare giudizi negativi sia nei confronti dell'evento sia all'indirizzo della locandina: " Ma che bisogno c’è di attirare alla messa attraverso l’apericena? "; " Per attirare i giovani universitari si mettesse in preghiera piuttosto... "; " Non so se è opportuno quel manifesto. Non l’evento, ma il manifesto. Non mi convince "; " Ma come si può accostare l'Eucarestia all'aperitivo? ".

A tal proposito Fra Andrea, riporta Il Resto del Carlino, ha voluto chiedere scusa se il titolo e la vicinanza delle immagini di eucaristia e spritz hanno urtato la sensibilità dei credenti: " Lo scopo era suscitare attenzione, non certo sottintendere che messa e aperitivo siano sullo stesso piano ". Per questo è stato deciso di intervenire sul manifesto, che verrà cambiato mantenendo comunque l'impianto del momento conviviale dopo la messa.

D'altronde - ha aggiunto Fra Andrea - l'apericena al termine della celebrazione eucaristica viene promossa da decenni in diverse parrocchie d'Italia: " La tradizione sin dai primi secoli del Cristianesimo prevedeva dopo l'Eucarestia un momento conviviale. Il Papa ci spinge a una Chiesa in uscita e vicina ai giovani e noi facciamo questo, senza dimenticare affatto la liturgia ".

Non c'è solo chi ha puntato il dito contro il carattere ritenuto eccessivamente "profano" del manifesto: sulla Rete c'è anche chi l'ha presa con leggerezza e con ilarità.

