Le "vampe di San Giuseppe" accendono la guerriglia urbana: tre agenti feriti a Palermo

Serata di follia a Palermo, dove tre poliziotti sono finiti in ospedale a causa dell'aggressione armata di cittadini disturbati dall'intervento delle forze dell'ordine per spegnere alcuni incendi incontrollati, procurati dagli stessi. Come da tradizione, ieri a nel capoluogo siciliano ci sono state le "Vampe di San Giuseppe". In particolare, gli scontri più accesi si sono verificati nel quartiere di Ballarò, dove alcuni giovani e giovanissimi hanno dato alle fiamme ampie cataste di legna.

Quando le forze dell'ordine sono intervenute, i presenti hanno scaricato la propria rabbia sulle divise, iniziando un intenso lancio di oggetti. Sassi, bottiglie in vetro e uova sono solo alcune delle cose gli agenti si sono visti piovere addosso. A quel punto si è reso necessario un assetto antisommossa per disperdere i facinorosi e ripristinare l'ordine. Ma episodi simili si sono verificati in vari punti della città, costringendo le forze dell'ordine a interventi sparsi e, pertanto, più rischiosi. Incendi e relative tensioni sono stati registrati nei quartieri della Kalsa, Oreto, dell'Albergheria, allo Sperone e nella zona dell'ospedale Civico. Qui, i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire sotto la protezione delle forze dell'ordine per evitare scontri e ulteriori feriti, anche perché non sono mancati ulteriori lanci di bottiglie e di pietre nei confronti di chi tentava di spegnere le fiamme per garantire la sicurezza dei quartieri e dei loro abitanti.