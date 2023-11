Verona, bambina rimasta incinta a 13 anni, indagata mamma e fidanzato diciottenne

A Verona una mamma di cinquant'anni, Elisa Zombini, è stata indagata per istigazione di violenza sessuale. La figlia, all'epoca una tredicenne, ha partorito un bimbo dopo una relazione con un ragazzo di diciotto anni. Nonostante lo scandalo e i guai giudiziari della donna, la Zombini ha dichiarato al quotidiano Repubblica: " Sono innocente, lei è felice ". La donna avrebbe permesso alla tredicenne, poco più che bambina, di frequentare un ragazzo appena maggiorenne, anche lui indagato, con la pesante accusa di violenza sessuale su minore.

Dove si erano conosciuti

Secondo una prima ricostruzione, fatta dalla madre della ragazza a Repubblica, la bambina avrebbe conosciuto il futuro papà di sua figlia nella casa della sorella 23enne. All'epoca il giovane aveva compiuto diciotto anni da qualche settimana. “ Si sono conosciuti, - ha confessato la Zombini - si sono frequentati e si sono piaciuti. Sono stati insieme e lei è rimasta incinta ”. Nessuno si era accorto della gravidanza della bambina. Soltanto quando è iniziato a spuntare il pancione, le insegnanti - al momento della gravidanza la piccola stava frequentando la seconda media -, si sono rese conto di ciò che stava accadendo. Immediatamente la scuola ha attivato i servizi sociali, dopo non molto è partita anche la segnalazione presso la Procura. “ E’ un paradosso pensare che se avesse abortito nessuno si sarebbe accorto di nulla - continua la mamma della baby mamma nell'intervista -. Ma io sono contenta che sia andata così e anzi: rifarei tutto ”. La donna ha più volte negato di aver concesso al fidanzato della figlioletta di dormire con lei nel letto nella propria abitazione.

Le raccomandazioni alla figlia servite a nulla