Vestito da fantasma, lancia sassi contro casa dell'ex: lo stalker aveva minacciato di sfregiarla

Nonostante il fatto che la loro relazione si sia conclusa da tempo, continua a molestare la sua ex ininterrottamente, ma ciò chè è accaduto qualche giorno fa ha dell'incredibile: il protagonista della vicenda, un uomo di Gallipoli che non accetta di essere stato respinto e che ha già peraltro una denuncia a suo carico, si è travestito da fantasma per assalire la casa di quella che un tempo era la sua compagna. A diffondere le immagini del raid notturno, condividendole sui social network, è stata la figlia della vittima di stalking: in poche ore il video è diventato virale.

Nel filmato si vede un individuo con indosso un lenzuolo bianco dirigersi a passo spedito verso l'abitazione in cui vive la sua ex fidanzata: raggiunto il suo obiettivo, lo stalker fantasma ha scagliato con forza una pietra verso le finestre dell'abitazione, mandando in frantumi il vetro di una di esse. Ottenuto lo scopo della sua incursione minatoria, l'uomo si è quindi allontanato di corsa, svoltando verso destra nella stradina da cui era sbucato pochi istanti prima.

L'incubo delle persecuzioni, per la donna, va avanti ormai da mesi, per la precisione da giugno, quando ha deciso di interrompere la relazione con il suo compagno: da quel momento è iniziato un incubo, fatto di pedinamenti, minacce e calunnie, dato che l'uomo non riusciva ad accettare l'idea di essere stato scaricato. La vittima, come spiegato dalla figlia sui social in calce al video che documenta il raid dello stalker travestito da fantasma, è stata quindi "stalkerizzata, minacciata, calunniata, diffamata e privata della propria libertà, a causa di una relazione finita e non condivisa" . Una situazione intollerabile, che si è fatta di giorno in giorno sempre più pesante. Lo scorso ottobre, tra l'altro, il responsabile era già stato segnalato ai carabinieri per una serie di minacce rivolte contro la ex. "Ti sfregio con l’olio bollente" , aveva gridato, e ancora "Ti ammazzo per strada".