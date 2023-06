Tra immondizia e vetri, la spiaggia di Mondello è diventata una discarica a cielo aperto

A pochi giorni dall'inizio della stagione estiva, la spiaggia di Mondello, a Palermo, è più sporca che mai. Nonostante da due settimane nel capoluogo dell'isola imperversi il maltempo, alcuni cittadini si sono recati nella suggestiva spiaggia e - dopo una giornata trascorsa al mare - hanno abbandonato i propri rifiuti.

A nulla è servito il tentativo di sensibilizzazione

Nonostante l'impegno della nuova amministrazione comunale e la decisione di iniziare un piano straordinario di pulizia a Palermo, alcuni cittadini continuano a imbrattare luoghi di aggregazione comune. Una buona parte della spiaggia di Mondello è sporca, sacchetti di plastica e bottiglie di vetro frantumate e nascoste nella sabbia minacciano l'incolumità di chi vuole passare una giornata al mare in allegria. Anche gli abitanti della zona non accettano il comportamento di chi, utilizza un bene comune come discarica a cielo aperto.

La denuncia di un abitante di Mondello

" È una schifezza - dice a ilGiornale.it un abitante di Mondello - non si vede qualcuno pulire la spiaggia da settimane e questo è il risultato. Non capisco cosa ci sia di così difficile nel buttare una bottiglia di birra nell'apposito cestino una volta consumata. La colpa è anche e sopratutto - confessa l'uomo - dei giovani. In centinaia, anche se non potrebbero si riversano nei lidi e fanno festa fino alle prime luci della mattina, fra musica, fumo e alcol, poi pèrò le bottiglie mica le buttano nei molti cestini del lungomare ".

Una società non ci sta

Dalla società Italo Belga, che gestisce una porzione di spiaggia, arriva però una versione differente. "Ci occupiamo quotidianamente di pulire la spiagga, rimuovendo tantissimi rifiuti - fanno sapere dalla società - ma la responsabilità è dei cittadini che non dovrebbero abbandonare la loro immondizia sulla sabbia. Noi ci impegnamo più del dovuto, abbiamo addirittura assunto tre persone che si occupano soltanto di pulire. È capitato, dopo aver terminato un'estenuante pulizia, di ritrovare nella porzione di spiaggia pulita poche ora prima della spazzatura".

La delusione dei turisti stranieri