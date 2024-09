Contromano in città, orrore a Nettuno: muoiono una donna incinta e nipote di 5 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna di 39 anni incinta e il nipote di 5 anni sono morti in un incidente stradale ieri sera a Nettuno, in prossimità di Roma. É questo il grave bilancio di uno scontro tra autovetture su cui stanno indagando i carabinieri del posto. Alle 21.30 due macchine, un Suv Kia e una Mini Cooper, hanno impattato frontalmente in via Cervicone. I corpi delle vittime sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. La sorella gemella della donna e mamma del bambino, anche lei incinta, alla guida della macchina, invece, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Non è in pericolo di vita il conducente dell'altra auto, un 45enne. Al vaglio dei militari la dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che il 45enne abbia percorso contromano via della Pineta. Per questo motivo la procura avrebbe aperto un fascicolo per omicidio stradale.

L'incidente

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sembra che le due vetture stessero viaggiando in direzione opposta. Lo scontro è stato molto violento. Il Suv Kia di colore bianco, con a bordo le vittime, sarebbe prima andato a sbattere contro un albero e poi contro un muro di cemento dove ha fermato la sua corsa. Per il bambino e la zia non sono serviti i soccorsi arrivati sul posto. I medici hanno potuto solo constatare che le vittime erano decedute sul colpo. La mamma del piccolo, invece, estratta dalle lamiere è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso.

Verserebbe inanche il conducente della Mini, anche se non rischierebbe di morire. I carabinieri, che continuano a indagare, hanno sequestrato le macchine e i telefonini dei due conducenti.