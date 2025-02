Morto il ladro colpito mentre fuggiva: indagato per omicidio il vigilante intervento per fermare il furto

Immagine dal servizio Rai

È morto il ladro romeno di 24 anni che nella serata di ieri - giovedì 6 febbraio - è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso da un vigilante che lo aveva sorpreso a rubare all'interno di un'abitazione di Roma. Il malvivente si trovava insieme ad alcuni compagni, e con loro si era introdotto nella proprietà di un vicino di casa della guardia giurata. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche, tanto che già dai primi momenti si parlava di un caso molto grave. Stamani il decesso, che va ad aggravare la posizione dell'uomo che ha sparato.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, il fatto è avvenuto nella serata di giovedì in via Cassia, nel quadrante Nord di Roma. Il vigilante stava rientrando a casa quando ha udito dei rumori sospetti provenire dall'abitazione dei vicini. Ciò lo ha spinto a controllare, ed in questo modo ha colto sul fatto una banda di ladri. I malviventi erano già riusciti a introdursi nell'appartamento passando dal balcone e avevano raggiunto il primo piano, dove abitava una donna, per arraffare denaro e gioielli.

Nel trovarsi davanti i criminali, la guardia giurata si è lanciata per fermarli, e ne è nata una colluttazione. Nel corso dello scontro, il vigilante ha esploso dei colpi di pistola (almeno dieci, secondo quanto riportato oggi dalle agenzie di stampa), e uno dei proiettili avrebbe colpito uno dei ladri alla testa. La vittima è finita a terra, ed è rimasta immobile nel cortile dello stabile, mentre i compagni, passando dalle scale, si sono dileguati, salendo su un'auto rimasta in loro attesa.

I soccorsi sono stati chiamati subito, e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Il 24nne romeno è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri, dove le sue condizioni sono subito apparse molto critiche. Questa mattina è arrivata la notizia del decesso.

Si aggrava la posizione del vigilantes

Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione locale. Già nel corso della serata di ieri sono stati svolti i primi rilievi del caso. La pistola della guardia giurata è stata sequestrata e su di essa saranno effettuati degli accertamenti. Gli inquirenti provvederanno ad ascoltare l'uomo, così da avere la sua versione dei fatti, i condomini presenti al momento della sparatoria.

Verranno inoltre acquisiti eventuali filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza. Tutto questo per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Si aggrava la posizione del vigilante, che ora è indagato per