Vigilante sorprende ladri dai vicini di casa e spara, uno è gravissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha sentito dei rumori sospetti mentre rientrava a casa, poi ha notato qualcosa di strano nell'appartamento di un vicino. Così la guardia giurata ha controllato meglio e ha sorpreso dei ladri in azione. E' stata questione di pochi istanti: ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il vigilante ha esploso un colpo d'arma da fuoco che ha ferito alla testa uno dei ladri. E' accaduto in via Cassia, nel quadrante Nord di Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. L'allarme è scattato in serata. Il ferito è stato trovato nel cortile del condominio e trasportato d'urgenza in ospedale in ambulanza dal 118. Quando è stato soccorso non era coscienza e le sue condizioni sono apparse subito gravissime. L'uomo, che non è stato ancora identificato, è stato trasportato al San Filippo Neri in pericolo di vita.



I suoi complici si sono, invece, dileguati. Uno pare sia scappato saltando giù dal balcone dell'abitazione che si trova al primo piano del palazzo mentre gli altri sono fuggiti percorrendo le scale. Poi sono saliti su un'auto dove, presumibilmente, li attendeva un altro complice della banda. E sulla vicenda sono ora in corso indagini dei carabinieri. Sul posto si stanno effettuando i rilievi per poter acquisire impronte e altri elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire ai componenti della banda che sono riusciti a dileguarsi. Il vigilante verrà ascoltato per poter fare piena luce su quanto accaduto in quegli istanti. Saranno sentiti anche condomini che potrebbero aver visto o sentito qualcosa.

Al vaglio, inoltre, le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i ladri al loro arrivo o durante la fuga. Intanto la pistola della guardia giurata è stata sequestrata e verranno effettuati accertamenti. Al momento pare sia stato esploso un unico colpo.