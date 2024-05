Villasalto (Sardegna), 14enne prende il fucile del padre, spara e rimane ucciso

Tragedia nel Sud della Sardegna, per la precisione a Villasalto, dove un ragazzino ha perso la vita dopo essersi sparato col fucile del padre. Le indagini degli inquirenti sono in corso, percui non si conoscono ancora le esatte dinamiche della vicenda, ma tutto fa pensare che si sia trattato di un drammatico incidente.

Cosa è successo

L'allarme è scattato nel corso della giornata di oggi, mercoledì 22 maggio, intorno alle 16.00. A quanto pare la vittima, un ragazzino di 14 anni, aveva preso il fucile del padre e lo stava maneggiando quando, stando alla ricostruzione, sarebbe accidentalmente partito un colpo. Il proiettile ha preso in pieno l'adolescente, ferendolo in maniera molto seria. La famiglia ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Le condizioni del 14enne sono apparse subito gravi, così è stato immediatamente attivato l'elisoccorso per velocizzare il trasporto in ospedale.

Purtroppo non è stato possibile fare nulla per il minorenne, che è morto a seguito della gravissima ferita riportata.

Le indagini

A raggiungere l'abitazione sono stati i carabinieri della Compagnia di San Vito, che hanno dato immediato avvio alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e risalire a eventuali responsabilità. I militari si sono subito messi all'opera per effettuare tutti i rilievi del caso.

L'accaduto ha gettato nello sconforto tutta la comunità di Villasalto, che adesso si stringe attorno alla famiglia del ragazzo.