"Violentata in casa a 12 anni". Aperta un'inchiesta dopo il racconto della consigliera

Ascolta ora 00:00 00:00

Un doloroso racconto quello che Francesca Ghio, consigliere comunale di Genova, ha deciso di condividere nel corso di un ordine del giorno sul tema della violenza sulle donne. La Ghio ha rivelato di aver subito degli abusi sessuali quando era solo una bambina, sconvolgendo l'aula.

Nel corso della giornata di ieri nell'aula rossa del Comune di Genova si stava parlando della violenza contro le donne. Una tematica delicatissima proposta come ordine del giorno dal consigliere del gruppo Misto Arianna Viscogliosi. Rappresentante della lista Rossoverde, Francesca Ghio ha preso la parola, riportando il suo incubo. "Avevo 12 anni, vivevo nel cuore della Genova bene, quando sono stata violentata fisicamente e psicologicamente tra le mura di casa mia", ha esordito Ghio. "Per un pezzo di vita mi sono rassegnata, fino a credere che me lo ero meritata, me la sono cercata, non so bene come, ma non avevo alternativa" , ha aggiunto.

In aula è caduto il silenzio. Qualcuno ha pensato che la rappresentante di Rossoverde stesse leggendo il racconto di una vittima di violenza, e invece si trattava proprio di lei. "Importa che sia successo a me o qualcun altro? Comunque, sì, sono io quella bambina di 12 anni. Non ho mai denunciato quell'uomo, un dirigente genovese, il nostro bravo ragazzo, non sapevo neanche cosa fosse una denuncia a 12 anni. Mi guardo indietro oggi e a distanza di decenni nulla è cambiato. Gli uomini continuano a violentare. Nel silenzio complice di una società che non dà gli strumenti, che non vuole fermarsi a capire ", ha continuato Francesca Ghio.

Un racconto doloroso e giunto inatteso, ma che ha portato ancora una volta l'attenzione su una macchia indelebile della nostra società. Intervistata da Repubblica, la Ghio ha poi sottolineato di non voler fare della sua storia un caso. " Non farò mai della mia storia l’ennesimo caso di pornografia del dolore: di quanto mi è successo e come racconterò solo nella mia ristretta cerchia di persone vicine", h a dichiarato. Il suo intento è quello di dare voce ai cittadini. La Ghio oggi ha 31 anni e una figlia. " Chi ha voce e il privilegio della visibilità, come in questo caso la mia posizione qua dentro permette, deve parlare per chi non può farlo ", ha spiegato.

Al momento sappiamo che la procura della Repubblica di Genova ha aperto un fascicolo per violenza sessuale aggravata su così da ricostruire i fatti narrati dal consigliere regionale e fare luce sulla triste vicenda. Sono trascorsi 19 anni da quella dolorosa vicenda, e il magistrato dovrà capire se il reato sia o meno prescritto.