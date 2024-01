Violentata da tre uomini dopo la discoteca: l'orrore su una ventenne di Desenzano

Arriva da Desenzano del Garda (Brescia) la notizia di un nuovo caso di violenza sessuale commessa su una donna. La presunta vittima è una ventenne che ha riferito di essere stata abusata da tre uomini all'interno di un'automobile al termine di una serata trascorsa in discoteca. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, determinate a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda e risalire ai responsabili.

I fatti

Stando alla denuncia presentata dalla vittima, l'episodio si sarebbe verificato la settimana scorsa, nella notte fra il 6 e il 7 gennaio. La giovane, una ventenne di Bovezzo, in provincia di Brescia, aveva trascorso la serata in discoteca assieme ad alcuni amici, e nulla l'avrebbe portata a percepire il pericolo.

Intorno alle 3.30 del mattino, la ragazza avrebbe raggiunto il parcheggio della discoteca Art Club Disco di Desenzano per acquistare un panino, e lì sarebbe stata raggiunta dai sui aguzzini, che l'hanno aggredita. Stando alla sua verisone, infatti, tre uomini l'avrebbero costretta all'interno di una vettura e lì avrebbero approfittato di lei, violentandola. Commesso il fatto, il gruppo sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre la ventenne si sarebbe svegliata in una strada stretta nelle vicinanze del casello autostradale dell'A4 di Desenzano.

Dopo la richiesta d'aiuto, la giovane è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e quindi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Desenzano, dove è stata assistita dai medici che hanno effettuato dei controlli. Confusa e sotto choc, ha inizialmente rifiutato di sporgere denuncia, ma alla fine il personale sanitario l'ha convinta a contattare le forze dell'ordine. Ancora da chiarire cosa abbia subito la ragazza, che comunque presentava evidenti lesioni.

Le indagini

A parlare con la ventenne sono stati i carabinieri della Compagnia di Desenzano, che hanno raccolto la sua denuncia per violenza sessuale. I militari stanno facendo il possibile per rintracciare i presunti responsabili. Sul caso viene mantenuto il massimo riserbo proprio per non recare problemi all'attività investigativa, ancora in pieno svolgimento. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.