Roma, Monte Mario brucia: "Mai visto un incendio così". Evacuati anche gli edifici Rai

Un violento incendio esploso nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 luglio, ha fatto scattare l'allarme a Roma: il rogo, che ha prodotto un'alta e densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza, rendendo l'aria irrespirabile, sarebbe scoppiato nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio.

La ricostruzione

Sono da poco trascorse le ore 13.00, quando viene lanciata la prima richiesta di intervento. Sul posto indicato si precipitano alcune squadre dei Vigili del fuoco di Roma, i volontari delle associazioni di protezione civile, gli uomini del I Gruppo Prati della Polizia Locale e il personale dei gruppi Gpit, Cassia e Monte Mario, che si mettono subito all'opera per mettere in sicurezza l'area interessata dal rogo. I soccorritori hanno chiuso al traffico viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto, Viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei, via Faravelli nonché il Lungotevere Oberdan e il Lungotevere della Vittoria, consentendo all'elicottero dei vigili del fuoco di intervenire per domare le fiamme in propagazione lungo la collina di Monte Mario verso la terrazza dello Zodiaco.

Il velivolo è sopraggiunto intorno alle ore 15.00 per operare in supporto alle squadre di terra che si trovavano già impegnate nelle difficili operazioni di spegnimento del rogo. Per non correre rischi di alcun genere, le autorità hanno fatto evacuare d'urgenza i residenti di diversi stabili siti in via Ildebrando Goiran, dove due autovetture sono state avvolte dalle fiamme causando il pericolo di un'esplosione, e quelli di una palazzina di via Romeo Romei.

Anche alcuni edifici vicini alla sede della Rai di via Teulada sono stati fatti evacuare dai soccorritori: l'azienda ha lasciato ai propri dipendenti la facoltà di decidere se lasciare o meno l'edificio. Al lavoro ben 10 squadre di vigili del fuoco.

Le testimonianze

"Un incendio così non lo abbiamo mai visto" , ha dichiarato un residente ai microfoni di AdnKronos. "Le fiamme sono arrivate al muro di contenimento dietro alla palazzina dove ci sono alcuni uffici della Rai. Ho visto il fumo e sono scesa in strada. Intanto le forze dell'ordine stavano facendo evacuare tutti i palazzi qui intorno. Ora dobbiamo aspettare che finisca l'emergenza" , ha raccontato un altro.

Le parole del prefetto