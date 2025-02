Un "temporale autorigenerante" si abbatte sull'Isola d'Elba. Notte di fango per i residenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle prime luci dell'alba si contano i danni del forte temporale del tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 febbraio, quando in un'ora sono caduti 65 millimetri di pioggia che hanno messo in ginocchio l'isola d'Elba. Per tutta la notte hanno operato squadre di vigili del fuoco, sommozzatori, volontari della protezione civile e forze dell'ordine per far fronte agli allagamenti e alle frane, che in particolare si sono registrate nel comune di Portoferraio.

I disastri del "temporale autorigenerante"

Il "temporale autorigenerante", un fenomeno temporalesco che si auto-alimenta a causa del contrasto tra due masse d'aria con caratteristiche termiche e igrometriche differenti, ha creato confusione e scompiglio. Decine di residenti sono stati tratti in salvo dalle squadre dei soccorritori dei vigili del fuoco nella serata di ieri. Tre persone sono state salvate dopo che erano rimaste bloccate in casa dall'acqua.

Scuole chiuse e soccorsi in azione

Sono state anche soccorse altre ventotto persone bloccate nelle auto rimaste ferme lungo la strada principale di Portoferraio. Sono stati evacuati da una scuola di danza nove bambine e tre istruttori, oltre una decina di persone da una pizzeria. Non si registrano tuttavia feriti. Il Comune di Portoferraio ha istituito subito il Centro comunale di coordinamento con venti volontari e dieci mezzi, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini. Le criticità maggiori si sono registrate nel centro storico. In via Einaudi c'è stata una frana, così come lungo la strada del Volterraio. Molte le auto rimaste sott'acqua durante il nubifragio. Oggi sono chiuse tutte le scuole.

Il presidente Giani segue l'evolversi della situazione in prima persona