La violenza sulla stagista, le altre denunce: arrestato l'infermiere

Un infermiere di 55 anni, in servizio presso il Policlinico Umberto I di Roma, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una tirocinante, 20 anni, all'interno della struttura ospedaliera capitolina. Le indagini, condotte dagli agenti del II Distretto Salario Parioli e coordinate dalla Procura, hanno permesso di ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. L'indagato si trova in regime di arresti domiciliari.

I fatti

La violenza si sarebbe consumata la sera del 26 ottobre, nel reparto di Urologia, al terzo piano del Policlinico Umberto I. La vittima è stata attirata dal 55enne all'interno di una stanza inutilizzata dell'ospedale con la scusa di dover prestare assistenza a un paziente che necessitava di una terapia farmacologia. Una volta all'interno, l'infermiere avrebbe chiuso la porta a chiave salvo poi aggredire sessualmente la stagista. In preda alla disperazione e paralizzata dalla paura, la 20enne sarebbe stata costretta a soccombere fino a quando, con una scusa, è riuscita a liberarsi dalla morsa dell'aggressore. A quel punto, ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale e, ancora in lacrime, ha denunciato l'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato interno alla Sapienza e i poliziotti del distretto Salario che si sono subito attivati per ricostruire l'accaduto anche attraverso alcune testimonianze. La tirocinante, per via delle lesioni riportate, è stata sottoposta a cure mediche con prognosi di 10 giorni.

La denuncia delle tirocinanti