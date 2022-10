"Stuprata dall'infermiere". Il racconto choc della stagista in ospedale

" Aiuto, mi hanno violentato in reparto ". Così Marta (nome di fantasia), una tirocinante di Infermieristica, l'altroieri mattina, si è precipitata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma non appena è riuscita a liberarsi dalla morsa del suo aggressore. La ragazza, 20 anni, ha denunciato di essere stata abusata da un infermiere dell'ospedale. L'uomo, un 55enne, è stato immediatamente bloccato e fermato dalla polizia. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni dipendenti della struttura nel tentativo di raccogliere testimonianze e informazioni utili alle indagini.

Il caso choc

La violenza si sarebbe consumata all'alba di mercoledì mattina, 26 ottobre, nel reparto di Urologia, al terzo piano del Policlinico Umberto I. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, Marta sarebbe stata attirata dal 55enne all'interno dello sgabuzzino dell'ospedale, dove si conservano le scope e le lenzuola da spedire in lavanderia. A quel punto, l'infermiere avrebbe chiuso la porta a chiave. La ragazza, una studentessa in tirocinio, avrebbe opposto resistenza ma l'uomo non le avrebbe dato scampo. In preda alla disperazione e senza via di fuga, la 20enne sarebbe stata costretta a soccombere fino a quando, dopo una manciata di minuti, l'incubo è finito.

La denuncia