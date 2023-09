16enne accoltellato a Casoria: "Volevano rubarmi lo scooter"

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Casoria, comune in provincia di Napoli, un minore di 16 anni è stato colpito da diverse coltellate mentre si trovava nel parcheggio del "Parco Commerciale I Pini". A compiere l’aggressione sono state due persone che, stando alle prime ricostruzioni, erano intente a rubare lo scooter del ragazzo. Dopo la colluttazione fisica, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso. Non risulta essere in pericolo di vita. Non è ancora chiara l'identità dei due aggressori, ma i Carabinieri sono all’opera per individuarli.

Il 16enne si era recato sull’imbrunire della giornata di ieri al centro commerciale di Casoria, i Pini, ubicato lungo la Strada Statale Sannitica 87. La dinamica di quanto è successo è ancora incerta, ma si pensa che l’adolescente si sia recato sul posto per trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza. Al ragazzo, una volta giunto nel parcheggio del centro commerciale e sceso dallo scooter con cui vi si era recato, si sono avvicinate due persone. Dalle prime dichiarazioni del ragazzino, le due persone gli erano del tutto estranee e all’inizio ha pensato che potessero avere bisogno di qualche informazione.

Dopo un primo approccio, l’adolescente ha capito che non si trattava di due persone intente a chiedere informazioni, bensì avevano bisogno di impossessarsi di qualcosa. I due hanno detto al ragazzo di essere interessati al suo motorino e per questo gli avevano intimato di consegnarglielo. A questa richiesta, il 16enne si è naturalmente opposto ma i due non si sono arresi al suo no e, rimanendo fermi sulla loro volontà di appropriarsi del mezzo, ad un certo punto hanno minacciato il ragazzo con un coltello che avevano con sé.

Il giovane sembra che non abbia ceduto all’atteggiamento intimidatorio dei malintenzionati e, per questo, i due l’hanno colpito tre volte all’addome. Alcune persone presenti nei dintorni del centro commerciale hanno tempestivamente contattato il 118 e si sono anche avvicinati al ragazzo che era caduto a terra sanguinante a causa dei fendenti inflittigli. Gli aggressori si sono dati alla fuga quando hanno notato gente accorrere sulla scena del crimine.

Qualche tempo dopo il personale sanitario del 118 ha raggiunto la vittima per poi portarla all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore, sempre in provincia di Napoli. Il 16enne, secondo le dichiarazioni del personale ospedaliero, non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, i militari dell’Arma hanno aperto le indagini per risalire al profilo dei due delinquenti e per ricostruire la dinamica esatta di ciò che è successo.

Il contesto e le modalità con cui quest'aggressione ha avuto luogo ricordano molto quanto accaduto al ventiquattrenne Giovanbattista Cutolo ucciso con tre colpi di pistola per uno scooter parcheggiato male. L’omicidio del giovane ha generatao tanta indignazione e senso di responsabilità nel mettere fine alla violenza dilagante sia da parte della cittadinanza che delle istituzioni.