Voli dirottati a causa della "lupa di mare": cosa è successo a Catania

Una nebbia così densa da causare disagi ai voli. Il fenomeno si è presentato in Sicilia, sulla zona orientale tra Catania e Siracusa, ed è stato così intenso da impedire l'atterraggio e il decollo di numerosi voli dallo scalo internazionale di Catania Fontanarossa con il dirottamento a Comiso e Palermo. In questo periodo dell'anno si può generare la cosiddetta "lupa di mare" che impegna soprattutto le zone costiere: basta spostarsi sulle colline, infatti, per scorgere il tappeto di nubi basse ai propri piedi, come è accaduto nelle ultime ore.

Cos'è la "lupa di mare"

Il raro fenomeno nebbioso che ha impegnato in mattinata tutta l'area costiera catanese e siracusana si chiama "lupa di mare" e si origina quando una massa d’aria calda e umida (quasi sempre in arrivo da sud, dall'entroterra africano) scorre sulla superficie marina più fredda, che proprio in questo periodo dell'anno sta raggiungendo i suoi valori più bassi prima di tornare ad aumentare lentamente con l'arrivo della primavera. Questo mix ha creato una fitta nebbia su tutta la Valle del Simeto e sulla Piana di Catania ma una situazione simile si è avuta anche a Siracusa e Ortigia con un effetto ottico davvero inusuale per i siciliani.

" Dalle prime ore della giornata odierna banchi di nebbia fitta stanno causando l’assenza delle condizioni di visibilità necessarie per gli atterraggi e decolli. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie aeree per informazioni su Ritardi e cancellazioni del proprio volo ", ha riportato con un post su Facebook lo scalo catanese "Vincenzo Bellini": nello specifico i voli dirottati nella vicina Comiso sono stati quelli della Ryanair in arrivo da Torino, Verona, Pisa, Roma Fiumicino e Napoli. A Palermo, invece, sono atterrati gli aerei diretti a Catania decollati da Bergamo (sempre Ryanair), da Napoli (un EasyJet) e da Colonia (Euroswing).