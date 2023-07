Win for Life premia Cormano: vinta rendita di 3mila euro per 20 anni

La fortuna continua a girare con Win for Life anche in questo inizio estate e stavolta ha “baciato” un giocatore del punto vendita Sisal Charlotte situato in Via Gramsci, 52 a Cormano, in provincia di Milano. Il concorso N° 3083 delle ore 12 di sabato 1 luglio 2023, ha infatti decretato il vincitore del vitalizio numero 469 assegnato dal Gioco della Rendita.

La combinazione vincente è stata: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 20. Numerone: 10. Il premio in palio, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata centrato con una giocata da soli 2 euro. La regione più fortunata è la Lombardia che fino a oggi ha totalizato ben 120 rendite.

Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: https://www.winforlife.it