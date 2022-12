"Aggredita da un cane, denti come bisturi". Il racconto choc di Greta Menchi

Tanta paura per la youtuber italiana Greta Menchi, entrata nella giuria del Festival di Sanremo nell'edizione del 2017. La 27enne influencer romana è stata infatti aggredita da un cane.

Un'aggressione non da poco, dato che le immagini mostrate dalla ragazza sono a dir poco scioccanti. La Menchi si mostra ai suoi fan col volto completamente tumefatto, con cerotti e garze. Un grande spavento per chi segue la giovane youtuber.

In una diretta dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma, la 27enne racconta l'accaduto, visibilmente scossa.

Le immagini choc

" Ieri sera mi ha morso un cane. Non vi sto a dire neanche che razza di cane fosse, sappiate solo che ha i denti che sono dei bisturi ", racconta Greta Menchi ai suoi follower, dolorante e con gli occhi lucidi. "Sono corsa al pronto soccorso perché non riuscivo a capire neanche l’entità del danno. Solo sentivo con la lingua che dietro era tutto aperto, e niente mi hanno suturato dentro, perché di solito per le cose di animali, per il rischio di infezioni non si mettono i punti ", aggiunge, come riportato da FanPage.

L'influencer spiega di stare aspettando una valutazione del chirurgo plastico per capire come procedere con le ferite. " Mi hanno ricucito per un'ora, anche se a me sono sembrati tre minuti ", spiega. A testimoniare il racconto della 27enne, la garza sporca di sangue fra le labbra, e la medicazione sul naso.

Il racconto dell'aggressione

Ancora molto scossa, la Menchi racconta di essere stata aggredita fuori dai social studio. " Niente mi aveva mai sconvolto così tanto. Ho avuto paura, ho visto il mio sogno infrangersi ", spiega, " in un secondo mi ha tagliato tutto qua ". " Nella follia è andata bene, mi ha morso, ma non è stata strappata la pelle del viso ", aggiunge, preoccupata per la sua carriera di attrice.