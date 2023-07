"Zona 30" a Bologna, anche Francesco Guccini critica il Pd

Procedere in auto a 30 km/h in (quasi) tutte le strade di Bologna, come disposto dall'amministrazione comunale Pd, è impossibile. E questa considerazione non arriva solo dalla Lega o da Fratelli d'Italia, ma anche da un "elettore di spicco" dei "dem".

A criticare la decisione della giunta Lepore è stato infatti anche Francesco Guccini, che di certo non può essere considerato di simpatie politiche vicine al centrodestra. Il cantautore modenese è nell'immaginario collettivo sempre stato associato alla sinistra e più volte nel corso dell'ultimo quinquennio ha dichiarato alla stampa di aver votato per il Partito Democratico. Ciò non gli ha tuttavia impedito di dirsi in disaccordo con il provvedimento varato nelle scorse settimane dal sindaco Matteo Lepore ed entrato in vigore in via sperimentale lo scorso 1 luglio, che prevede un drastico abbassamento dei limiti di velocità.

La peculiarità della scelta del primo cittadino bolognese risiede proprio nel fatto che questa "zona 30" sui generis sarà valida sostanzialmente per le vie dell'intero territorio comunale (salvo alcune eccezioni). Si tratta della prima realtà comunale italiana ad aver esteso esponenzialmente queste limitazioni alla circolazione: anche Milano aveva in realtà annunciato un provvedimento analogo, ma in quest'ultimo caso dovrebbe essere valido dal prossimo anno. La decisione è stata motivata con l'intenzione di ridurre drasticamente il numero di sinistri stradali, tutelando con maggior efficacia l'incolumità di pedoni ed automobilisti. Un'idea che ha fatto scalpore, com'era prevedibile, dividendo i bolognesi in favorevoli e contrari. Fratelli d'Italia ha peraltro lanciato qualche settimana fa una raccolta firme per indurre l'amministrazione "dem" a fare un passo indietro sull'argomento, rivedendo le disposizioni.