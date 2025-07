Violentata in albergo da un 41enne. L'orrore del dipendente sulla 15enne

I carabinieri della compagnia di Amalfi hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 41enne italiano, di origine egiziana, per violenza sessuale ai danni della ragazzina americana, ospite con la famiglia presso una struttura ricettiva del centro nel Salerintano a Ravello.

La ricostruzione del fatto

Stando agli accertamenti condotti dagli inquirenti, l’uomo avrebbe approfittato di un momento in cui la ragazza si trovava da sola, mentre i genitori erano usciti dalla struttura, per compiere l’abuso. L’arrestato, un dipendente dell’albergo di 41 anni è stato fermato con l’accusa di violenza sessuale. A far scattare l’allarme è stata proprio la giovane, che ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto.

La furia dei genitori

Al suo arrivo, il padre della ragazza ha tentato di aggredire l’uomo. Tuttavia, i carabinieri intervenuti sono riusciti a fermare l’aggressore prima che potesse darsi alla fuga e a evitare un possibile scontro con il genitore. L’uomo, di 41 anni e senza precedenti penali, è stato quindi trasferito nel carcere di Fuorni, in attesa della convalida del fermo.

La ragazza è stata accompagnata all’ospedale di Salerno, dove ha ricevuto le prime cure e il supporto di professionisti specializzati.

Attualmente si trova in un, assistita da un’équipe di supporto psicologico. Intanto le indagini proseguono: gli inquirenti stanno raccogliendo lee analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza.