17enne impiccata davanti a un supermercato nel Barese. Mistero su un secondo cadavere

È giallo a Turi, comune della città metropolitana di Bari, dove gli inquirenti sono all'opera per far luce su una duplice tragedia che non è escluso possa avere degli elementi di connessione.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 ottobre, intorno alle ore 14.00, quando alcuni cittadini hanno segnalato il rinvenimento del corpo senza vita di una studentessa di 17 anni: stando a quanto riferito dalle autorità, la ragazza si sarebbe impiccata in un terreno sito in via Francesco Valentini, nelle vicinanze di un supermercato della Lidl.

Sul posto si sono precipitati degli esperti di medicina legale e i carabinieri del comando di Turi, che si stanno occupando del caso con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Gioia del Colle. Per il momento, anche se sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo, pare che possa essersi trattato di un gesto estremo compiuto volontariamente dalla giovane vittima, ma non viene esclusa a priori nessun'altra pista.

Al momento si sa solo che la 17enne, studentessa di un istituto di Castellana Grotte, aveva frequentato regolarmente le lezioni a scuola e si era spostata verso Turi insieme ai suoi compagni. Da quel momento, tuttavia, è accaduto qualcosa, visto che la ragazza non ha fatto ritorno a casa. Quel ritardo insolito ha immediatamente messo in allerta i suoi genitori, i quali hanno contattato le forze dell'ordine per far scattare le ricerche. Purtroppo la vicenda si è conclusa in modo tragico, col rinvenimento del corpo senza vita della studentessa da parte di alcuni clienti del supermercato Lidl. Una tragedia inattesa, dato che la 17enne è stata descritta come una ragazza "radiosa, bella e solare".

A gettare nello sconforto gli abitanti di Turi è stato anche il ritrovamento di un secondo cadavere, avvenuto poco dopo in una masseria abbandonata e generalmente utilizzata solo per feste private, sita in una zona non distante dal luogo in cui è stato rinvenuto quello della giovane studentessa: si tratterebbe di un uomo sulla cinquantina, tuttavia, a differenza della 17enne, non sono state diffuse notizie relative alle probabili cause del decesso.

Le singolari coincidenze sui tempi e i luoghi del rinvenimento hanno ovviamente fatto nascere il sospetto che tra i due episodi possa esserci un legame, anche se per ora si

tratta solo di ipotesi non confermate dagli inquirenti, impegnati a ricostruire gli ultimi spostamenti della vittima: anche in questo caso delle indagini si stanno occupando i carabinieri di Turi e quelli di Gioia del Colle.