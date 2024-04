Don Biancalani lancia la "festa di fine Ramadan". La Lega: "Vada a fare l'imam"

Nelle scorse ore, don Massimo Biancalani ha organizzato a Vicofaro una "festa di fine Ramadan". E alla luce di ciò, l'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi non ha risparmiato un duro attacco al "parroco dei migranti", puntando il dito contro la situazione di degrado e scarsa sicurezza nella quale verserebbe l'ormai celebre frazione del Comune di Pistoia a causa dell'esperienza di accoglienza (anche a detta dei residenti stessi) ed invitando provocatoriamente il sacerdote a diventare imam. Questa la polemica a distanza sorta fra don Biancalani e il Carroccio, che promette di protrarsi anche nei prossimi giorni. Tutto è iniziato ieri, quando il parroco ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post nel quale invitava la cittadinanza a prendere parte ad una festa per celebrare la fine del Ramadan fissata per le 21:15 di stasera a Vicofaro.

"Tutti invitati - si legge nella locandina - Sanctuary of humanity". Una scelta che don Massimo ha effettuato tenendo probabilmente conto della fede islamica di numerosi migranti ospiti della struttura. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione pochi giorni fa, i locali della diocesi ospiterebbero oltre un centinaio di stranieri e durante le scorse festività pasquali le forze dell'ordine sarebbero intervenute due volte, a seguito di altrettante risse scoppiate fra alcuni migranti. Il Comitato dei Residenti per Vicofaro denuncia del resto da tempo episodi di degrado e persino di micro-criminalità che avrebbero a loro avviso avuto come protagonisti alcuni migranti della struttura. E nel corso degli anni non sono mancate discussioni accese fra le parti. “Avremmo bisogno di trovare una soluzione a questa presenza così grande di migranti sul territorio - aveva dichiarato lo scorso 2 aprile don Biancalani - sono anni che lo diciamo, c'è bisogno di più strutture come questa, ma occorrono risorse, perché nel nostro caso non riceviamo alcun contributo pubblico, quindi non abbiamo operatori ed è chiaro che siamo a rischio".