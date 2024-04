Un passante li rimprovera, loro lo massacrano di botte e si filmano: la follia di due minorenni

Non avrebbero gradito i rimproveri di un passante, intervenuto in soccorso di una donna che li aveva in precedenza invitati a non impennare con la bici e che era stata aggredita verbalmente. Per tutta risposta, se la sarebbero presa prima con l'uomo, massacrandolo di botte e filmandosi con il cellulare durante il pestaggio, e poi con gli agenti della polizia nel frattempo intervenuti. Protagonisti della vicenda dai tratti surreali che arriva da Treviso sono due giovanissimi di 17 e 15 anni. Gli investigatori stanno passando al vaglio le telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, per ricostruire definitivamente la storia. A seguito dei primi riscontri, il diciassettenne è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il quindicenne è stato denunciato per lesioni.

Stando a quel che riporta oggi il quotidiano Il Gazzettino, i fatti si sono svolti nelle scorse ore nel centro della città trevigiana. I due minorenni erano a quanto sembra impegnati nelle impennate con le rispettive biciclette, sfrecciando fra le vie cittadine e disturbando i passanti. Giunti in Galleria Rialto, sarebbero stati notati da una signora che passava di lì e invitati a scendere dai rispettivi mezzi. "Scendete dalla bici - avrebbe detto loro, rimproverandoli - qui si può passare solo a piedi". Un rimprovero che i due ragazzi non avrebbero preso affatto bene: avrebbero reagito avvicinandosi alla donna ed insultandola pesantemente a più riprese. La scena non sarebbe sfuggita ad un uomo di 50 anni: quest'ultimo, temendo il peggio, avrebbe preso le difese della donna e condannato a sua volta il gesto dei due minori. Ed è a quel punto che sarebbe scattata la violenza: secondo il sito web TrevisoToday, l'adulto sarebbe stato scaraventato a terra e preso a calci e pugni dai due ragazzini.

Non è tutto: sarebbe stato colpito da un bidone che si trovava poco distante. All'episodio avrebbero assistito decine di cittadini, che hanno soccorso il cinquantenne ed impedito la fuga degli aggressori. Questi ultimi non si sarebbero tuttavia dati per vinti nemmeno all'arrivo dei poliziotti, avvertiti a seguito dell'accaduto: se la sarebbero infatti presa anche contro gli esponenti delle forze dell'ordine, aggredendoli. Sono stati bloccati e identificati dagli agenti delle volanti della questura, che hanno riportato lesioni non gravi. Anche il cinquantenne sarebbe rimasto contuso. Il diciassettenne, dopo esser stato fermato, è stato affidato ad una comunità minorile di prima accoglienza, su disposizione della Procura per i minori di Venezia.

L'altro minore, dopo la denuncia, è poi stato riaffidato ai genitori.