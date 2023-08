Massacrato dal branco per aver difeso l'amica: sedicenne in fin di vita

Ascolta ora: "Massacrato dal branco per aver difeso l'amica: sedicenne in fin di vita"

Massacrato di botte dal branco, a seguito di una discussione degenerata per un apprezzamento di troppo. Protagonista della vicenda è un ragazzo di soli 16 anni, che si troverebbe attualmente ricoverato in gravissime condizioni presso l'ospedale di Perugia. Sulla base di quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio in questione si sarebbe concretizzato a Città della Pieve nelle scorse ore. S

econdo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il sedicenne stava passeggiando in compagnia di un'amica per le vie della realtà comunale umbra, quando un altro giovane si sarebbe avvicinato ai due ed avrebbe iniziato ad importunare la ragazza. Il minore è quindi intervenuto in sua difesa, invitando il nuovo arrivato a lasciarla in pace e ad andarsene. Parole che avrebbe dato origine ad un confronto particolarmente acceso, nel corso del quale il molestatore avrebbe invitato l'interlocutore a seguirlo in uno dei vicoli del paese per risolvere la questione.

Solo che si trattava di una trappola, a quanto sembra: i suoi amici erano infatti appostati dietro un angolo. E dopo averlo accerchiato, avrebbero aggredito con violenza il sedicenne, prendendolo a calci e pugni. Una vera e propria aggressione da parte del branco quindi, con la vittima che sarebbe ad un certo punto caduta picchiando la testa sull'asfalto. Gli aggressori avrebbero continuato comunque a colpire l'adolescente e solo le urla della ragazza (con quest'ultima che nel frattempo aveva messo al corrente dell'accaduto i suoi amici) avrebbero indotto successivamente i membri del branco a darsi alla fuga. L'aggredito, soccorso dall'amica e dai compagni, sembrava in un primo momento non aver riportato ferite gravi: per quanto contuso e sotto choc, era rimasto cosciente ed era riuscito a rialzarsi. A distanza di alcuni minuti si è però sentito male, perdendo i sensi.

I sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, lo hanno portato al presidio sanitario locale, per poi disporne il trasferimento in codice rosso presso il nosocomio del capoluogo dell'Umbria dopo aver constatato che le sue condizioni andavano peggiorando. Stando gli ultimi sviluppi, il giovanissimo si trova ancora in prognosi riservata e lotta per la vita nel reparto di rianimazione del Santa Maria della Misericordia.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, avvisati dai soccorritori: i militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti ed identificare i componenti del branco, sulla base delle testimonianze già raccolte. Le forze dell'ordine dovrebbero passare al setaccio a breve anche le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza cittadino, alla ricerca di eventuali indizi. E nelle prossime ore potrebbero quindi esserci novità.