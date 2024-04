Gli allarmi inascoltati e l'alternatore: cosa è successo a Suviana

Si cercano ancora i dispersi nella pancia della centrale di Suviana: quattro operai sono intrappolati tra i piani otto e nove, tra macerie e acqua, ma intanto ci si interroga sulle cause di un disastro che non si poteva prevedere. Forse. Due anni fa, infatti, i sindacalisti Uil segnalarono dei problemi relativi alla sicurezza all'interno dell'impianto e ora, spiega il segretario Pier Paolo Bombardieri, il sindacato " si attiverà per fornire alla magistratura tutte le informazioni e la documentazione del caso ".

Un impianto idroelettrico, per sua stessa natura, presenta numerose criticità di sicurezza e le operazioni di sostituzione dei generatori e delle turbine sono tra gli interventi con maggiori rischi. Si tratta esattamente degli interventi che sono stati compiuti all'interno della centrale di Suviana nel corso dell'ultimo anno e che nella giornata di martedì i tecnici stavano verificando tramite collaudo. È questo l'elemento che in questa storia si fatica a capire, perché ogni intervento fisico sulle turbine e sulla componentistica dell'impianto era già stato effettuato. Ma il lavoro più pericoloso, che in locali di quel tipo che, se non sono confinati, sono comunque di difficile accesso, era è prooprio il collaudo. Il gruppo uno, ossia il sistema formato da turbina-alternatore-trasformatore, era già stato collaudato. Il gruppo due, gemello, ha subito l'esplosione. Cosa sia andato storto ancora non si sa ma quel che è al momento noto è che i cilindri di cemento che contengono l'alternatore sono stati disintegrati dall'esplosione e che le tre vittime accertate si trovavano proprio lì davanti.

La turbina è un elemento meccanico - semplificando, un'elica - che gira grazie alla caduta dell'acqua. Le criticità maggiori si possono registrare a livello di generatore e di alternatore ed è proprio quest'ultimo a essere maggiormente attenzionato: tutti gli esperti guardano a questo elemento come principale responsabile dell'innesco della strage. Ma ci sono ancora troppi buchi neri sui quali fare luce per capire cosa sia esattamente accaduto in quell'impianto. " Facciamo le persone serie. È troppo presto per dire qualunque cosa. Al momento nessuna ipotesi può reggersi su fatti oggettivi ", ha spiegato il procuratore di Bologna Giuseppe Amato, che nella giornata di ieri ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo.