Gli amici di Michelle: "Il killer non lo conosciamo, lei lo seguiva sui social"

" Questo 'nuovo amico' io non l’ho mai conosciuto. Su Instagram, tra tutti noi, lei era l’unica a seguirlo ". Lo racconta a Corriere.it M., un amico di Michelle Causo, la 17enne uccisa da un coetaneo a Primavalle lo scorso mercoledì. " 'Mishi' (Il diminutivo di Michelle ndr) aveva un cuore d’oro... Se avevi bisogno, lei c’era sempre, aveva tanta voglia di vivere. Era sempre con il sorriso ", ricordano amici e compagni di scuola della ragazza con grande commozione.

"Lui era coattello, non lo conoscevo proprio"

Sabato pomeriggio, il gip del tribunale minorile ha confermato l'arresto del 17enne di origini srilankesi accusato di aver ucciso la giovane studentessa del liceo "Gassman" con 6 coltellate e di aver abbandonato il cadavere, occultato in un sacco per la spazzatura, all'intgerno di un carrello dello spesa in strada. Intervistati dal Corriere, gli amici di Michelle affermano di non aver mai conosciuto il presunto assassino. Qualcuno, come Valerio, il miglio amico della vittima, dice di averlo incrociato una volta sotto casa di lei: " Ci siamo scambiati due parole la volta che ci siamo incontrati tutti e tre sotto casa di lei, al Bronx. - ricorda - Lei non me ne ha mai parlato, né male né bene. La mia impressione è che fosse un ragazzo un po’ coattello, nulla di più ". A colpirlo la disinvoltura con cui il 17enne raccontava della suo privato: " La cosa strana - riflette -, quasi imbarazzante è che il primo giorno che è arrivato ha iniziato subito a raccontare i fatti suoi, anche riguardo all’ex ragazza, e io non lo conoscevo proprio. Con 'Mishi' ne abbiamo parlato, ci siamo fatti pure due risate ". Anche un'altra amica di Michelle dice non averlo mai visto: " Non sapevo di questa amicizia. Lui non so proprio chi sia, non l'ho mai conosciuto ".

"Michelle non aveva abbandonato la scuola"

Nelle ultime ore, si era detto che Michelle avesse abbandonato la scuola. " Lei non aveva abbandonato la scuola , - dice Valerio - nell’ultimo mese e mezzo non riusciva a frequentare ogni giorno le lezioni per motivi personali ". Poi ricorda l'ultimo viaggio fatto insieme all'amica, una settimana fa, in occasione del suo diciasettesimo compleanno. " Quattro giorni fa eravamo insieme. - aggiunge un altro ragazzo, Lele, 20 anni - Questo tipo di cattiveria io non l’ho mai vista. Andavamo sempre al mare insieme. Stavamo tanto bene una settimana fa a Napoli per il suo compleanno... Come è possibile tanta cattiveria? ".

"Michelle aveva un cuore d'oro, sognava di fare la stilista"