Ancona, donna picchiata a morte in casa. Ipotesi femminicidio

Una 50enne di origini macedoni, Sadjide Muslija, è stata trovata senza vita in un'abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona, nella tarda mattinata di mercoledì 3 dicembre. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, la donna sarebbe stata picchiata a morte del marito, Nazif Muslija, suo coetaneo. L'uomo non si è presentato al lavoro questa mattina e al momento risulta irreperibile. Sulla vicenda indagano i carabinieri con l'ipotesi di femminicidio.
La ricostruzione
Ad allertare il 112 è stato il datore di lavoro della vittima preoccupato per l'assenza della dipendente. A seguito della segnalazione, i carabinieri della Stazione di Moie di Maiolati Spontini sono intervenuti presso l'abitazione della donna, trovandola esanime sul letto e con segni evidenti di percosse sul corpo. Subito dopo, sul posto sono intervenuti il magistrato di turno della Procura di Ancona, i militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche di Ancona e della Compagnia di Jesi e anche il sindaco di Monte Roberto Lorenzo Focante.
L'aggressione con l'ascia
Come è emerso dai primi accertamenti investigativi, lo scorso aprile l'uomo era stato arrestato a seguito dell'ennesima e violenta aggressione nei confronti della moglie. In quella occasione il 50enne aveva sfondato la porta della camera da letto con un'ascia sospettando un tradimento. "Questa sera ti ammazzo" aveva urlato all'indirizzo della coniuge, rompendo il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. La donna era riuscita a rifugiarsi dai vicini, mentre lui si era recato a casa del presunto amante, sfondando la porta dell'abitazione di quest'ultimo, ma non aveva trovato nessuno.
La condanna per maltrattamenti
Tra moglie e marito ci sarebbe stata una relazione molto turbolenta, segnata da continui litigi e botte.Al punto che lei, dopo anni di violenze, lo aveva denunciato e avviato le procedure per la separazione. A luglio del 2025, il 50enne era stato condannato a un anno e dieci mesi per maltrattamenti in famiglia. Successivamente erano tornati a convivere sotto lo stesso tetto.