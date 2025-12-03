Ancona, donna picchiata a morte in casa. Ipotesi femminicidio

Articolo in aggiornamento

Una 50enne di origini macedoni, Sadjide Muslija, è stata trovata senza vita in un'abitazione di Pianello Vallesina, una frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona, nella tarda mattinata di mercoledì 3 dicembre. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, la donna sarebbe stata picchiata a morte del marito, Nazif Muslija, suo coetaneo. L'uomo non si è presentato al lavoro questa mattina e al momento risulta irreperibile. Sulla vicenda indagano i carabinieri con l'ipotesi di femminicidio.

La ricostruzione

Ad allertare il 112 è stato il datore di lavoro della vittima preoccupato per l'assenza della dipendente. A seguito della segnalazione, i carabinieri della Stazione di Moie di Maiolati Spontini sono intervenuti presso l'abitazione della donna, trovandola esanime sul letto e con segni evidenti di percosse sul corpo. Subito dopo, sul posto sono intervenuti il magistrato di turno della Procura di Ancona, i militari del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche di Ancona e della Compagnia di Jesi e anche il sindaco di Monte Roberto Lorenzo Focante.

L'aggressione con l'ascia

Come è emerso dai primi accertamenti investigativi, lo scorso aprile l'uomo era stato arrestato a seguito dell'ennesima e violenta aggressione nei confronti della moglie. In quella occasione il 50enne aveva sfondato la porta della camera da letto con un'ascia sospettando un tradimento. " Questa sera ti ammazzo " aveva urlato all'indirizzo della coniuge, rompendo il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. La donna era riuscita a rifugiarsi dai vicini, mentre lui si era recato a casa del presunto amante, sfondando la porta dell'abitazione di quest'ultimo, ma non aveva trovato nessuno.

La condanna per maltrattamenti

Tra moglie e marito ci sarebbe stata una relazione molto turbolenta, segnata da continui litigi e botte.

Al punto che lei, dopo anni di violenze, lo aveva denunciato e avviato le procedure per la separazione. A luglio del 2025, il 50enne era stato condannato a un anno e dieci mesi per. Successivamente erano tornati a convivere sotto lo stesso tetto.