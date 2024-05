Arrestata la madre di Saman Abbas: si nascondeva in un villaggio in Pakistan

La polizia del Punjab ha arrestato questa mattina Nazia Shaheen, madre di Saman Abbas.

La donna si nascondeva in un villaggio in Pakistan dal giorno dopo l'omicidio della figlia. A dicembre 2023 Nazia è stata condannata in contumacia all'ergastolo insieme al marito: ora si metterà in moto la macchina per il processo di estradizione.

Notizia in aggiornamento