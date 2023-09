La bici spezzata dalla moto: Valeria muore a 19 anni davanti alla figlia

Valeria Spinu, una ragazza moldava di 19 anni, è morta giovedì 31 agosto in un tragico incidente stradale sulla Statale 16, all'altezza di Polesella, in provincia di Rovigo. La donna stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando è stata falciata da un moto. Con lei c'era anche la figlioletta di 3 anni, Amina, che era seduta nel seggiolino posteriore. Per fortuna la piccola è sopravvissuta al drammatico schianto. Il motociclista, ricoverato in gravi condizioni, è indagato con l'ipotesi di reato per omicidio stradale colposo.

La bici spezzata in due

L'incidente è avvenuto attorno alle ore 21. Stando a quanto riporta il Corriere.it, la 19enne stava attraversando la Statale 16 "Adriatica" quando, all'incrocio con via San Gaetano, si è scontrata con un moto. L'impatto è stato tale da spezzare in due la bicletta e scaraventare a metri di distanza dal punto di collisione mamma e figlia. Nonostante l'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso, per la donna non c'è stato nulla da fare. La piccina, che per fortuna era assicurata nel seggiolino per i bimbi, è scampata al peggio per miracolo. Ora si trova ricoverata all'ospedale di Rovigo ma non è in pericolo di vita.

Il motociclista viaggiava ad alta velocità

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Rovigo. A quanto emerge dalle prime risultanze investigative, al momento dello schianto il motociclista stava viaggiando ad altà velocità in direzione Ferrara. L'uomo, di origini russe, è stato soccorso con l'elicottero del 118 e trasportato all'ospedale di Padova, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale con l'accusa di omicidio stradale colposo.

Chi era la vittima