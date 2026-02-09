Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, arrestata la madre. "Aveva lividi sul corpo"

È ancora sotto interrogatorio la madre della bambina di due anni morta nella casa dove viveva con due fratellini di 10 e 9 anni. La donna, che viene sentita dai carabinieri Bordighera, alla presenza del pm Meglio, ha detto di essere uscita e di aver lasciato i bambini a casa. Quando è rientrata, secondo il suo racconto, ha trovato la bimba che, secondo la sua versione, era caduta dalle scale. I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per trovare conferma alle parole della donna, che è stata arrestata - si apprende da Repubblica - per omicidio preterintenzionale. L'autopsia sul corpo della bambina potrebbe dare le prime risposte. Sul cadavere il medico legale avrebbe riscontrato alcuni lividi e nell'inchiesta si proverà a verificare l'origine, come spesso avviene in questi casi.

I medici inviati dal 118 sono intervenuti perché la bambina aveva una crisi respiratoria ma l'intevrento, pur immediato,

non è stato risolutivo. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare. È morta senza riprendere conoscenza. La procura, secondo le prime informazioni, ha aperto un fascicolo.

Articolo in aggiornamento