Bimba di 6 anni azzannata al volto dal cane corso: operata d'urgenza

Il sangue, le urla dei genitori e la corsa in ospedale. È accaduto a Castelgerundo, nel Lodigiano, dove una bimba di 6 anni è stata aggredita da un cane corso. La piccina, ferita in modo grave a mandibola e zigomo, è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni di salute sono serie ma non è in pericolo di vita.

L'aggressione

Come riporta Il Giorno, l'episodio risale attorno alle ore 20 di ieri, sabato 29 giugno. La bimba si trovava con i genitori a casa di amici, quando è stata aggredita dal cane dei proprietari. Nella fattispecie, mentre la famiglia si stava preparando per andar via, il molosso ha azzannato una guancia della piccina. Gli adulti sono subito intervenuti, riuscendo a mettere al sicuro la vittima in attesa dei soccorsi.

Operata d'urgenza

Data la gravità della situazione, sul posto è arrivato un elisoccorso. La bimba è stata quindi trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e operata d'urgenza. L'intervento chirugico è servito a ricostruire mandibola e zigomo, gravemente lesionati in seguito all'aggressione. La piccina, che si trova ancora ricoverata, non è in pericolo di vita.

Il precedente

Un episodio anologo si è verificato lo scorso 13 maggio a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Una bambina di due anni è stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorella gemella, per fortuna rimasta illesa. L'intervento tempestivo della zia, che in quel momento stava facendo da baby sitter alle nipotine, ha evitato il peggio. Dopo aver lottato con il molosso, ferendosi in modo grave alle mani, la donna ha messo al sicuro le bimbe. Poi si è arrampicata su una tubatura del gas per non essere raggiunta dal cane che la stava inseguendo. Le urla disperate della giovane hanno attirato i vicini di casa, che hanno allertato immediatamente il 112.

Sul posto è arrivata la polizia, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Zia e nipote sono state trasportate all'ospedale Niguarda per ricevere le cure mediche. La piccola, per la quale all'inizio si era temuto il peggio, ha riportato ferite gravi ma non letali.