Bimbo morto in piscina, indagate la madre e la zia

È morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito una settimana fa sott'acqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta. La Procura di Bolzano aveva aperto un fascicolo subito dopo l'incidente del piccolo Moritz Gerstl, ora con il decesso il reato ipotizzato è passato da lesioni a omicidio colposo. I nomi iscritti nel fascicolo d'indagine sono quello della funzionaria comunale responsabile della struttura, del bagnino, della madre e della zia del piccolo che erano con lui al momento della tragedia. Si tratta comunque di un atto dovuto per incidente del genere. Per accertare le cause del decesso, la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo del bambino che è stata eseguita nelle scorse ore.

La disgrazia si è verificata lunedì della scorsa settimana nell'impianto 'Curunes', inaugurato solo poche settimane fa. Dovevano essere poche ore di svago e di giochi nell'acqua, mentre fuori, dietro le vetrate, l'inverno si faceva sentire. Il bimbo è finito sott'acqua. Non è per il momento chiaro per quanto. Dopo essere stato recuperato era stato rianimato sul posto. In gravissime condizioni è stato portato dall'elisoccorso Pelikan 3 all'ospedale di Bolzano, dove, nonostante i disperati tentativi dei medici Moritz non si è mai ripreso ed è deceduto a una settimana dal fatto.

Il Consiglio comunale di Curon ha appreso la tragica notizia ieri sera durante una seduta e ha ricordato il piccolo con un minuto di silenzio. Per la val Venosta si tratta del secondo grave lutto per la morte di un bambino a distanza di pochi giorni. Si sono svolti oggi a Laudes i funerali di Jan Adam, il bimbo di dieci anni precipitato venerdì sera da una parete di roccia mentre giocava con un amico. Un'altra giovane vita era stata spezzata a ottobre nelle immediate vicinanze. Un 19enne era morto a Glorenza, colpito da una statua di bronzo, sulla quale in quel momento stava salendo. La disgrazia si era consumata verso le tre di notte. Il ragazzo, Leon Moser, 19enne di Tubre, era in compagnia di alcuni amici, quando a un certo punto si è arrampicato sulla fontana di piazza Municipio. L'incidente del piccolo Moritz ha suscitato in molti altoatesini il triste ricordo di un incidente simile. Nel luglio 2010 morì all'ospedale di Vicenza un altro bimbo di 4 anni, che pochi giorni prima era finito sott'acqua nella piscina pubblica Lido di Bolzano.

Anche in quel caso i genitori, in un primo momento, furono iscritti nel registro degli indagati, ma la loro posizione fu poi archiviata dal gip. Il procedimento penale contro due dirigenti del Comune, responsabili dell'impianto, è ancora in corso. Per i genitori e sette parenti l'assicurazione stanziò un risarcimento di un milione di euro.