Botte e sprangate ad un uomo ipovedente, allo straniero arriva il Daspo urbano

Era stato accusato di aver aggredito brutalmente un uomo di 55 anni ipovedente, causandogli a suon di calci, pugni e sprangate una serie di fratture giudicate guaribili in trenta giorni. Dopo esser stato rintracciato dalle forze dell'ordine, era perciò stato denunciato per lesioni aggravate, porto di oggetti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza. Niente carcere però, perlomeno per il momento: proprio nelle scorse ore gli è stato notificato dalla procura di Forlì il divieto d'accesso ai locali pubblici di Cesenatico per tutto il prossimo biennio. Destinatario del "Daspo urbano" è un uomo di 61 anni originario dell'Albania, per un episodio che risale allo scorso giugno. Sulla base di quanto riportato dalla stampa romagnola, tutto iniziò in un bar della cittadina situata in provincia di Forlì - Cesena.

Quel giorno, il 55enne entrò nel locale accompagnato dal suo cane-guida, trovando a quanto sembra il sessantunenne già in preda ai fumi dell'alcol. I due si conoscevano da tempo e si sarebbero salutati amichevolmente (perlomeno all'inizio) scambiandosi poi qualche battuta di spirito. A un certo punto però, per ragioni ancora da chiarire del tutto, la conversazione avrebbe preso una brutta piega. E lo straniero si sarebbe alzato dalla sedia per avvicinarsi all'interlocutore, rifilandogli un pugno in pieno volto che lui non poteva vedere né schivare. Quest'ultimo ha perciò tentato di reagire, ma il diverbio sembrava comunque essersi risolto nel giro di pochi secondi, visto che l'aggressore aveva abbandonato il campo. Con il senno di poi però, l'albanese non aveva alcuna intenzione di demordere: a quanto sembra, sarebbe infatti tornato dopo pochi minuti brandendo una spranga. E l'avrebbe utilizzata per colpire il 55enne alle spalle.

Solo l'intervento dei titolari dell'esercizio commerciale (i quali hanno allertato oltretutto i carabinieri) ha con tutta probabilità evitato il peggio. Sul posto giunsero quindi anche i sanitari del 118, che si occuparono di trasportare il malcapitato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Bufalini" di Cesena. Dopo l'aggressione, il 61enne si sarebbe allontanato a bordo di uno scooter e i militari dell'Arma lo avrebbero rintracciato quando era ancora in sella al mezzo, alterato dall'alcol. E adesso, per lui è scattato il Daspo: con l'adozione della misura di prevenzione predisposta dalla Divisione Anticrimine e firmata dal questore di Forlì Cesena, il cittadino straniero non potrà accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio del Comune di Cesenatico (nè stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi) tra le 19 e le 7 di ogni giorno. Per i prossimi due anni.