Un cadavere nella cella frigorifera. I sospetti sul figlio dell'80enne

Il cadavere di una donna, Maria Prudenza Bellanova, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi all'interno di una cella frigorifera in una abitazione in contrada Galante Palazzo Manzella, nelle campagne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco sono subito giunti i carabinieri della stazione del vicino comune di San Vito dei Normanni e quelli del Nucleo Operativo Radiomobile, per effettuare tutti i rilievi del caso.

Dove è stato trovato il cadavere

Secondo quanto emerso fino a questo momento, il corpo senza vita ritrovato apparterrebbe a una donna di circa 80 anni ed era rannicchiato all'interno di un congelatore a pozzetto in una casa di campagna a Ceglie Messapica. Il pubblico ministero titolare del fascicolo è Mauron Gallone. La scoperta è avvenuta poco prima delle 15. Secondo una prima ipotesi, l'anziana potrebbe essere stata uccisa, ma ancora non è chiaro a quando possa risalire il decesso, per questo servirà probabilmente l'esame autoptico. Intanto, una prima ispezione sul corpo dell'anziana sarà effettuata dal medico legale Nico Urso.

Ascoltato il figlio della dell'anziana

I carabinieri coordinati dal pubblico ministero di turno Mauron Gallone della procura di Brindisi hanno rintracciato l'unico figlio della donna, un uomo di 55 anni, e lo hanno poi condotto in caserma per essere ascoltato e poter così far luce su quanto avvenuto. Sembra che madre e figlio vivessero insieme e che la famiglia fosse seguita dai Servizi sociali del Comune di Ceglie Messapica.

Il ritrovamento del cadavere sarebbe avvenuto in seguito a una segnalazione mossa dalla cooperativa che, proprio su incarico dei servizi sociali, andava presso la casa per effettuare le pulizie. Da qualche giorno però il personale della cooperativa non era riuscito a entrare nell'immobile. A dare l'allarme, come riportato da Quotidiano di Puglia, sarebbero però state due nipoti giunte nel primo pomeriggio nella villetta dove la donna viveva insieme con il figlio per informare la donna, che pare non vedessero da almeno un anno, della morte di sua sorella, ovvero la loro madre. Quando hanno suonato il campanello però, l'uomo avrebbe aperto ma non le avrebbe fatte entrare e proprio questo atteggiamento avrebbe fatto insospettire le due donne, che hanno quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Al momento non ci sarebbero persone indagate e gli stessi contorni della vicenda sono tuttora molto oscuri. Nella tenuta di campagna in cui è stata fatta la macabra scoperta i militari hanno trovato anche quattro cani che adesso verranno trasferiti nel canile di Carovigno.