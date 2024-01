Roma, orrore nel cortile di una scuola: c'è il cadavere di un 21enne

È giallo a Roma in zona Trionfale, poco fuori dal centro storico, dove nel cortile di una scuola, sulle scale che portano a uno scantinato, tra il cortile e la recinzione, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane di 21 anni. A fare la macabra scoperta è stato un dipendente dell'istituto questa mattina alle 11, quando gli studenti erano già nelle loro classi. Il ragazzo pare non sia un dipendente della scuola ma, come sottolinea chi conosce bene la zona, non è difficile introdursi al suo interno da una cancellata.

Sono partite le indagini per capire cosa sia potuto accadere e tutte le piste sono al momento aperte. Sebbene gli investigatori non abbiano escluso possa trattarsi di un omicidio, al momento propendono per l'incidente in considerazione della ferite riportate alla testa dal giovane, che potrebbero essere compatibili con una caduta accidentale. Non viene tralasciata nemmeno l'ipotesi del suicidio tramite caduta, dinamica verso la quale sembra essere orientato il medico legale. Non è ancora chiaro nemmeno il momento della morte del giovane e non è escluso che il cadavere potesse trovarsi lì da diverse ore al momento del ritrovamento. Per mettere dei punti precisi nella ricostruzione della dinamica saranno fondamentali l'autopsia sul corpo e l'analisi dei filmati delle telecamere, che sono già stati acquisiti dagli investigatori.

Il magistrato ha disposto che i sanitari dell'ambulanza intervenuti descrivessero l'esatta posizione di come è stato rinvenuto il cadavere perché, per constatare il decesso, era stato spostato. Un'informazione fondamentale nella ricostruzione dei fatti, anche perché, sebbene le ferite siano compatibili con una caduta, lo sono anche con una eventuale arma contundente e in questa fase nulla dev'essere tralasciato. Infatti, anche se il ragazzo fosse caduto, non è è escluso che possa essere stato defenestrato o spinto da una seconda persona, tornando quindi all'ipotesi dell'omicidio.

Secondo quanto apprende LaPresse, il giovane era arrivato in prossimità del luogo, dove è poi stato ritrovato cadavere, con una minicar grigia che è stata recuperata dagli agenti. Le telecamere di sorveglianza saranno fondamentali per capire se il giovane avesse appuntamento con qualcuno, quando e, soprattutto, quale fosse lo scopo della sua presenza all'interno dell'edificio dove poi ha trovato la morte. Stando alle prime indagini, il 21enne sarebbe noto al servizio sanitario per alcuni problemi psichiatrici. Potrebbe essersi lasciato cadere nel vuoto? Potrebbe essere caduto involontariamente? Potrebbe aver infastidito qualcuno che poi l'ha spinto? Queste le domande che ora cercano risposte.