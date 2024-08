Cade in un canale irriguo, morto un bimbo di 3 anni ad Ascoli Piceno

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave incidente questo pomeriggio nel comune di Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. Il piccolo, di appena tre anni, è caduto in un canale irriguo ed è stato recuperato a 400 metri dal punto in cui è scivolato. Il canale, che ha una profondità di circa un metro e mezzo, lo ha trascinato via non lasciandogli scampo. Sono stati i parenti a lanciare l'allarme ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto purtroppo per lui non c'era già più niente da fare nonostante fosse ancora vivo. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime e il decesso è occorso pochi minuti dopo.

Il piccolo è stato recuperato attorno alle 20 a seguito della segnalazione di due persone che l'hanno visto nel canale. In zona si trovavano già i Vigili del Fuoco accorsi sul posto a seguito della chiamata dei genitori. Le ricerche non si erano ancora spinte a una distanza così ampia dal punto di scomparsa ma, evidentemente, la corrente è stata piuttosto forte questo pomeriggio. Una volta recuperato, un medico presente ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione e le ha portate avanti per diversi minuti, fino all'arrivo del 118, ma nonostante gli sforzi l'incidente non ha dato scampo al piccolo. Sul posto era arrivata anche l'eliambulanza per un estremo tentativo di salvataggio ma purtroppo non è servito. L'aviomezzo è ripartito senza il bambino.

Non sono ancora chiare le circostanze dell'incidente e come abbia fatto il piccolo a scivolare dentro il canale.

La madre del piccolo è in evidente stato di choc e con lei ci sono anche i membri dello staff psicologico. La donna risulta essere anche ine le sue condizioni sono costantemente tenute sotto controllo.