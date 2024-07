Casalmaggiore, auto finisce nel Po: morti un uomo e una donna. C'è l'ipotesi di un omicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

L'auto che finisce fuori strada e s'inabissa nel fiume, lui che chiede aiuto sporgendo un braccio dal finestrino mentre lei resta immobile. C'è la pista di un omicidio-suicidio tra le ipotesi relative al decesso di un uomo e una donna recuperati questa mattina nel Po, all'altezza di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Le vittime sono Stefano Del Re e Lorena Vezzosi, di 53 e 51 anni, entrambi originari del Cremonese ma residenti a Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì-Cesena).

La tragedia

La dinamica è abbastanza chiara, dal momento che la zona è presidiata dalle telecamere. Stando a quanto ricostruito, la tragedia si è consumata attorno alle ore 3 nella notte tra giovedì e venerdì. Dai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza della polisportiva adiacente al punto d'impatto, si vede una macchina di colore nero lanciata a gran velocità sulla strada che costeggia il fiume perdere il controllo e poi scivolare sull'argine del fiume senza ribaltarsi. Dopodiché la vettura si schianta contro il pontile, perde il paraurti anteriore, va in testa-coda e finisce in acqua. Galleggia per una manciata di minuti e, infine, s'inabissa.

I soccorsi

Ad allertare i soccorsi è stata una donna che stava portando a spasso il cane lungo il Po e ha assistito suo malgrado alla drammatica scena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo meccanico e una gru. Le operazioni per recuperare la vettura sono durate più di 4 ore, dalle 3.30 fino alle 7.45 del mattino. Per la coppia di 50enni non c'è stato nulla da fare, giacevano entrambi senza vita sui rispettivi sedili.

L'ipotesi di un omicidio-suicidio

In un primo momento si era parlato di un tragico incidente, una fatalità. Ma col trascorrere delle ore si fa largo l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Come anticipa il Corriere della Sera, dalle immagini delle telecamere si vede l'uomo intento a chiedere aiuto: sporge un braccio fuori dal finestrino e accende a intermittenza le luci dell'abitacolo, forse in un disperato tentativo di segnalare l'emergenza. Poi prova ad aggrapparsi a una delle barche attraccate, ma non ci riesce. Nel giro di pochi minuti l'auto viene inghiottita dalle acque.

Lei, che è seduta al lato passeggero, resta immobile per tutto il tempo. Gli investigatori non escludono che la donna fosse già morta quando è precipitata nel fiume assieme al compagno. Ad ogni modo, sarà l'autopsia ad accertare le cause del decesso.