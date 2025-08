Chi era Simona Cinà, la pallavolista morta nella piscina a Bagheria. L'ultimo post: "Chi vince?"

Ieri sera, poche ore prima che si consumasse la tragedia, Simona Cinà aveva caricato l'ultima storia sul suo profilo Instagram, ignara di quanto sarebbe accaduto di lì a breve. L'ex pallavolista è stata trovata morta sul fondo della piscina di una villa a Bagheria (Palermo) durante una festa privata in via Sant'Isidoro. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un malore fatale.

L'ultimo post sui social

Quattordici ore fa, la giovane aveva condiviso sui social alcuni video che la ritraevano felice e spensierata. In uno scherza e ride con due amici mentre sono in attesa di fare benzina: " Chi vince, la pompa di benzina o Fumoso? ", dice Simona rivolgendosi al ragazzo che è seduto in auto. Nell'altro, invece, riprende un cartello: " Mi sono accorta che sono in ritardo ", recita il testo.

Chi era Simona Cinà

Simona Cinà viveva a Capaci, nel Palermitano. Come si apprende dalla sua biografia social, aveva frequentato i corsi della laurea triennale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive presso l'Università degli Studi di Palermo. Le sue più grandi passioni erano la pallavolo, che aveva praticato anche a livello agonistico, e il beach volley. " Simona Cinà era una ragazza solare, - ha ricordato Paolo Di Maggio, presidente Acds Capacense Volley - amava la pallavolo. Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia ".

Si è fermata perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello

la ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita

L'anno scorso, la giovane aveva deciso di prendersi una pausa dall'attività sportiva: "- ha aggiunto Di Maggio -".