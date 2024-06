Chi è Simone Borgese, il 39enne già condannato per due stupri a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Simone Borgese, il 39enne arrestato questa mattina a Roma per la presunta violenza sessuale ai danni di una 17enne, era già noto alla Giustizia per precedenti analoghi. Il suo nome salì agli "orrori" della cronaca quando, qualche anno fa, fu condannato per lo stupro di una tassista romana avvenuto nel 2015. L'anno prima, ma si scoprì solo più tardi, molestò sessualmente una studentessa di 17 anni in un ascensore. Per questo episodio, a novembre del 2022, fu condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione.

Lo stupro della tassista

I fatti risalgono all'8 maggio del 2015. La tassista, all'epoca 43enne, fece salire Borgese a bordo del taxi vicino all'Hotel Ergife, sulla via Aurelia. Dopo una serie di cambi di tragitto indicati dal cliente, la donna si ritrovò in viale della Pescina Gagliarda, una stradina isolata alla periferia della Capitale, in zona Ponte Galeria. Al momento di saldare il conto, Borgese la stordì con un pugno in faccia e poi ne abusò. Prima di darsi alla fuga, rubò alla vittima anche il portafoglio contenente l'incasso della giornata. A pochi giorni dalla violenza sessuale, venne rintracciato dalla Squadra Mobile capitolina e arrestato. " Mi ha preso un raptus ", fu la sua spiegazione. Nel 2016 fu condannato a 7 di carcere per stupro.

La violenza sessuale in ascensore

L'episodio risale a giugno del 2014. All'epoca 29enne, Borgese molestò sessualmente una studentessa di 17 anni all'interno di un ascensore. La giovane, che denunciò subito l'accaduto, non riuscì però a fornire dettagli utili agli investigatori per risalire l'aggressore. Lo riconobbe tempo dopo, quando i giornali pubblicarono le foto di Borgese in merito alla notizia della tassista. Da lì la svolta nelle indagini fino al processo, che si concluse il 14 novembre 2022 con una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione per l'imputato.

"Chi stupra va monitorato"

L'ultimo episodio risale all'8 maggio scorso, a quanto pare una data ricorrente nel "curriculum" di Borghese. Così come l'età della vittima: anche lei 17enne come la ragazza dell'ascensore. " È agghiacciante la storia del recidivo violentatore che si è scagliato contro una donna dopo averne violentata un’altra dieci anni fa. Non gli è bastato il carcere ed è tornato a colpire lo stesso giorno di allora. Dunque ha colpito in modo seriale forse proprio per dire che la sua sfida alle donne non teme nulla " è il commento di Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in merito alla vicenda.

Gli uomini che stuprano

vanno monitorati sempre, ma per questo occorre che la violenza contro le donne diventi una priorità dell’agenda di Governo. Bisogna voltare pagina

- conclude Zanella -”.