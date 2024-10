Chi è il sospettato dell'omicidio di Sara Centelleghe, la 18enne accoltellata nella Bergamasca

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I primi indizi

Cominciano a emergere alcuni particolari sul potenziale omicida della povera Sara Centelleghe uccisa nella sua casa in provincia di Bergano, a Costa Volpino, la scorsa notte: si tratterebbe di Jashandeep Badhan, un 19enne di origini indiane igine adesso in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario.

I primi indizi

Secondo le indiscrezioni dell'AdnKronos, nei confonti del ragazzo sarebbero già stati raccolti " concordanti indizi di colpevolezza ": il suo avvocato, Fausto Micheli, è giunto presso la stazione dei Carabinieri del piccolo Comune senza rilasciare nessuna dichiarazione. Il giovane indagato sarà rinchiuso nel carcere di Bergamo. Per risalire a lui le forze dell'ordine hanno lavorato incessantemente venendo a conoscenza che abiterebbe in un appartamento molto vicino a quello della vittima e sarebbe il più grande di due fratelli.

Appena si è sparsa la voce in Paese sul possibile omicida, ecco che i due gestori del Caffè Mozart, al centro di Costa Volpino, oltre a ricordare Sara definendola " gentilissima ed educata ", hanno parlato della famiglia dell'indiano e del ragazzo. " Il papà è un gran lavoratore.

la mamma è assunta in comune e sono perfettamente integrati. Il ragazzo non ha mai dato segni di squilibrio". Il giovane è stato condotto in caserma intorno alle ore 16 di sabato 26 ottobre incappucciato e ammanettato dentro una volante dei carabinieri.